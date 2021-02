Man met metaaldetector vindt obus op scherp in privébos, eigenaar is niet verrast: “Hier zit zeker nog meer in de grond”

Mechelen / Bonheiden -

In de Muizenhoek in Muizen is er zaterdagavond even paniek geweest over een gevonden obus uit WOII in een privébos dat grenst aan de woning van een 89-jarige bewoner. Een man met een metaaldetector heeft het springtuig gevonden. De ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse geweest om het op te halen en tot ontploffing te brengen. “Ik ben inderdaad geschrokken over de vondst. Al ben ik er zeker van dat hier nog meer oorlogstuigen liggen”, vertelt Henri Van der Auwera.