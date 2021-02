Marc Brys na 3-0-verlies: “Uitslag zegt meer over Club Brugge dan over ons”

Gelukkig kan een coach na een 3-0-nederlaag niet zijn, maar OHL-trainer Marc Brys was toch enigszins trots op zijn jongens. “We hadden twee opties: heel laag gaan staan of zelf proberen voetballen. We zijn voor dat laatste gegaan. We probeerden de tegenstander aan het twijfelen te brengen door te combineren en hoog druk te zetten, maar die twijfel is er geen moment gekomen. Deze uitslag zegt dan ook meer over het sterke Club dan over ons. Ik hoop echt voor het Belgisch voetbal dat ze donderdag Europees doorstoten.”

OHL streed moedig, maar schoot op alle vlakken wat tekort tegen de leider. “Het was allemaal bijna. We kwamen bijna tot kansen, we wonnen bijna de duels en konden ze bijna weghouden voor onze goal. Maar uiteindelijk moet je toch vaststellen dat aan elke goal van Brugge een fout bij ons voorafging. Dat is jammer”, besloot Brys.