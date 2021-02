Jorge Sampaoli neemt afscheid in Brazilië en is op weg naar Olympique Marseille

De Argentijn Jorge Sampaoli neemt donderdag afscheid als coach bij de Braziliaanse topclub Atletico Mineiro, zo bevestigde hij in een open brief aan de supporters. Voor de zestigjarige Sampaoli is de weg nu helemaal vrij richting het Franse Olympique Marseille, waar hij volgens verscheidene media de opvolger zal worden van André Villas-Boas, die begin deze maand zijn ontslag indiende bij l’OM.

Voormalig Argentijns bondscoach Sampaoli is sinds maart vorig jaar aan de slag bij Atletico Mineiro en had er nog een contract tot eind dit jaar. Voordien coachte hij in Brazilië reeksgenoot Santos. In Europa verdiende hij zijn sporen als coach van Sevilla, alvorens bondscoach van Argentinië te worden. Hij leidde la Albiceleste naar het WK van 2018 in Rusland, dat voor de Argentijnen vroegtijdig eindigde met een uitschakeling in de achtste finales tegen Frankrijk, de latere wereldkampioen.