Van Den Brom overleeft crisisoverleg bij Racing Genk

John van den Brom blijft ook na de 8 op 30 in 2021 aan als coach van Racing Genk. Maandagavond laat vond er crisisoverleg plaats bij de Limburgers, maar daarin werd beslist dat de Nederlander mag aanblijven.

Racing Genk trekt vrijdag met John van den Brom als coach naar Charleroi. Dat is de uitkomst van het intense overleg maandag over de sportieve malaise binnen de club en de vraag of Van Den Brom het tij nog kan keren. Van Den Brom zelf bleef ook na de 1-2-nederlaag van afgelopen weekend strijdvaardig.

Met Van Den Brom is Genk aan zijn derde coach dit seizoen toe nadat de Duister Hannes Wolf na de heenwedstrijd tegen Beerschot werd ontslagen en zijn opvolger Jess Thorup zelf opstapte om bij FC Kopenhagen aan de slag te gaan. Tussendoor depanneerde assistent Domenico Olivieri twee keer. Een derde interimopdracht als hoofdcoach blijft hem (voorlopig) bespaard. Met nog zes wedstrijden te gaan, wilde Genk geen risico nemen met een nieuwe coach. Benieuwd of die beslissing goed uitpakt. De Limburgers staan nog wel derde, maar de achtervolgers hijgen intussen in hun nek.

Van Den Brom is sinds november 2020 aan de slag bij Genk. Hij begon met een 9 op 9, maar na die vliegende start volgde een 13 op 39. De Limburgers verloren hun jongste drie competitiematchen. Genk werd in december herfstkampioen, maar telt intussen twintig punten achterstand op Club Brugge en moet vooral achterom kijken. KRC Genk is ook nog actief in de beker, waarin het op 4 maart KV Mechelen ontvangt.