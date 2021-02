Verdediging Bart De Pauw vecht beslissing rechtbank niet aan: omslagen VRT blijven gesloten

De verdediging van Bart De Pauw heeft aan de rechtbank van Mechelen meegedeeld dat ze geen hoger beroep zullen aantekenen tegen het tussenvonnis van donderdag 11 februari over de gesloten omslagen van de VRT.

“We blijven er principieel bij dat de rechten van verdediging in een strafdossier een maximale transparantie vereisen van alle stukken die erin zitten. Maar met vele maanden extra vertraging van het proces is de familie De Pauw ook niet gediend. We zullen de beslissing van de rechtbank dan ook niet aanvechten”, zei meester Michaël Verhaeghe.

De advocaten van De Pauw zijn van mening dat de gesloten omslagen hun verdediging niet zwakker zullen maken. “Zoals we al herhaaldelijk hebben aangegeven, hebben we heel veel te vertellen en dat zal dan ook gebeuren waar het hoort, in de rechtszaal. Overigens beschikken we over belangrijke aanknopingspunten die ons toelaten om bepaalde zaken in de gesloten omslagen toch nog te kunnen reconstrueren. Wij kunnen onze pleidooien dus ook zonder die omslagen goed voorbereiden.”

Twee weken geleden had de rechtbank al beslist dat de inhoud van die omslagen niet bekend zou worden gemaakt. Dat betekent dat Bart De Pauw geen inzage krijgt in wat actrices Liesa Naert en Maaike Cafmeyer in het najaar van 2017 aan de preventieadviseur meldden. Hun precieze bewoordingen, waarvan schriftelijke notities werden gemaakt, over het gedrag van de televisiemaker dat ze wilden aankaarten, blijven geheim.

Concreet krijgt het kamp-De Pauw ook geen inzage in de mails van de bedrijfsjurist van de VRT, de correspondentie van de toenmalige CEO en het sms-verkeer van de preventieadviseur en de manager beroepsethiek van de VRT. :

