Ostend Beach kondigt eerste grote naam aan: “We hebben verschillende scenario’s klaarliggen om het festival deze zomer te laten doorgaan”

Oostende - De organisatoren van Ostend Beach kondigen met de Fransman Martin Solveig een grote naam aan. Het driedaags festival op het strand van Oostende gaat voorlopig door op 9, 10 en 11 juli. “We hebben verschillende scenario’s klaarliggen om Ostend Beach te kunnen organiseren komende zomer.”

De teleurstelling was groot toen kort voor de zomer van 2020 werd aangekondigd dat Ostend Beach niet zou plaatsvinden. Het festival lokt jaarlijks zo’n 15.000 bezoekers naar het Oostendse strand. Organisatoren Jan Mortelmans en Kevin Beirens zien de komende zomer echter hoopvol tegemoet.

“Uiteraard zijn we helemaal nog niet zeker, maar de hoop is er wel”, vertelt Kevin. “We gaan er sowieso vanuit dat er iets mogelijk zal zijn, maar in welke vorm we Ostend Beach zullen moeten gieten, dat blijft afwachten. We hebben verschillende scenario’s klaarliggen. Enerzijds kunnen we de setting verkleinen, maar we kunnen eventueel ook uitstellen naar september, indien dat echt moet. We gaan ervan uit dat er tegen dan, gezien de meesten tegen dan gevaccineerd zullen zijn, veel meer mogelijk zal zijn. Maar de hoop op juli blijft bestaan.”

Vlotte ticketverkoop

Voorlopig blijft het onzeker wat er mogelijk zal zijn komende zomer. “We hopen rond 15 maart duidelijkheid te krijgen”, gaat Beirens verder. “Iedereen wil zo snel mogelijk terug kunnen feesten. Mensen hebben nood aan wat vertier.”

Martin Solveig is een grote naam in de artiestenwereld, maar er komt meer. “We zijn momenteel aan het onderhandelen met nog enkele dj’s. We gaan verder op het elan van 2019, met elke dag een andere muziekstijl in the picture”, aldus Beirens.

Volgens de organisatoren loopt de ticketverkoop als een trein. Mensen betalen tien euro voorschot om zeker te zijn van hun ticket. “We staan er zelf van versteld hoe vlot dat loopt en het stemt ons ook tevreden. Het toont meteen ook hoe groot de drang is om terug te feesten.”