Veertienjarig meisje doodgestoken bij vechtpartij tussen bendes in Frankrijk

Bij een vechtpartij tussen twee straatbendes, in het Franse Saint-Chéron, heeft een 14-jarig meisje maandag een dodelijke messteek in de buik gekregen. Dat meldt het parket van Evry dinsdag. Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat het meisje tussenbeide zou gekomen zijn. Ze is in de nacht van maandag op dinsdag in het ziekenhuis bezweken aan haar verwondingen.