Noorwegen wijkt voor kwalificatiewedstrijd tegen Turkije uit naar Spanje

De WK-kwalificatiewedstrijd van 27 maart tussen Noorwegen en Turkije wordt van de Noorse hoofdstad Oslo verplaatst naar het Zuid-Spaanse Malaga, zo bevestigde de Noorse Voetbalbond NFF.

Reden van de verhuis is het beperkte inreisverbod voor niet-inwoners dat in Noorwegen van kracht is, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Spaanse overheid en voetbalbond hebben intussen het licht op groen gezet om in Malaga achter gesloten deuren te spelen. Voor de Noren wordt het geen al te verre reis naar Malaga, want drie dagen eerder openen ze hun WK-kwalificaties met een duel in Gibraltar. (belga)