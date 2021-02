Politie neemt pak ongeldige parkeerkaarten in beslag tijdens krokusvakantie

Nieuwpoort / Koksijde / De Panne - De politiezone Westkust controleerde in de voorbije krokusvakantie opnieuw intensief op het onterecht parkeren op plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. Er werden 29 inbreuken vastgesteld en tal van ongeldige kaarten werden in beslag genomen.

“In politiezone Westkust gaan we er prat op dat parkeerplaatsen voor personen met een handicap vrij blijven voor de rechthebbenden”, legt woordvoerster Ine Deburchgraeve uit.

“Maar al te vaak maken niet-rechthebbenden hier misbruik van. Tijdens de krokusvakantie stelden we 29 inbreuken vast. 90 procent van de overtreders waren toeristen. In de meeste gevallen gaat het om het gebruik van een ongeldige kaart. Personen maken in deze gevallen gebruik van een kaart van een overleden persoon, een vervallen kaart, een valse kaart of een kaart waarvoor een duplicaat werd aangevraagd. Als je een duplicaat van een kaart voor personen met een handicap aanvraagt, wordt de oorspronkelijke kaart geseind als gestolen of verloren en bijgevolg ongeldig. Veel personen weten dit niet en proberen een duplicaat te krijgen om te gebruiken voor niet-rechthebbenden.”

Getakeld en boete

Wie onterecht parkeert op een parkeerplaats voor personen met een handicap, wordt getakeld. De takelkosten kunnen oplopen tot 265 euro afhankelijk van het type voertuig. De inbreuk op zich betreft een tweedegraadsovertreding, maar het parket beoordeelt elke zaak afzonderlijk. Op basis van de omstandigheden, stellen ze een minnelijke schikking voor, die begint vanaf 116 euro. Bij het gebruik van een kaart van een overleden persoon bijvoorbeeld, dagvaarden ze de dader en wordt een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor de duur van minstens vijftien dagen gevorderd. “De politie beschikt over een handige app Handi2park waarmee we snel controle kunnen uitoefenen.”

