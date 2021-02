Coronaspuugster aan schoolpoort veroordeeld tot tien maanden cel

Een 42-jarige Bulgaarse vrouw uit Hasselt is dinsdag door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot een celstraf van tien maanden en een geldboete van 600 euro. Ze had aan een schoolpoort in Hasselt gespuwd naar een andere moeder, hoewel ze wist dat ze met corona besmet was. De coronaspuugster zelf liet verstek gaan.

De feiten speelden zich af op 29 mei vorig jaar. Het slachtoffer was te weten gekomen dat de Bulgaarse vrouw mogelijk besmet was met het coronavirus. Ze vroeg aan anderen of dat klopte. Haar kinderen gingen er namelijk soms spelen en dat baarde haar zorgen. Toen bleek dat de vrouw inderdaad besmet was, meldde het slachtoffer dat aan de schooldirectie. Toen de beklaagde dat hoorde, stapte ze aan de schoolpoort naar de andere vrouw toe en bespuwde haar.

“Ze heeft bewust gespuwd”, zei de advocate van het slachtoffer. “Ze vloog mijn cliënte ook rond de nek, waardoor ze haar werkgever moest inlichten dat ze mogelijk besmet was. Ze verbleef een week in quarantaine. Ze was vooral bang voor haar zoontje. Mijn cliënte legde een test af en die bleek gelukkig negatief.”

De openbare aanklager noemde het spuwen “laakbaar gedrag”. “De feiten vonden dan ook nog plaats aan een schoolpoort, waar kinderen het konden zien.” Volgens de rechtbank liepen ook anderen gevaar door het gedrag van beklaagde.

De burgerlijke partij vroeg een schadevergoeding van 3.000 euro, maar de rechtbank herleidde dat tot 650 euro.