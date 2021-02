851.000 vaccins geleverd aan Belgische ziekenhuizen en vaccinatiecentra

Tot en met 22 februari zijn er in totaal 851.865 coronavaccins geleverd aan de Belgische ziekenhuizen en vaccinatiecentra. Dat blijkt dinsdag uit wekelijkse cijfers van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

De Belgische ziekenhuizen en vaccinatiecentra ontvingen in totaal 738.465 vaccins van Pfizer/BioNTech. Dat zijn er zo’n 115.000 meer in vergelijking met een week geleden. Het gaat om 436.800 vaccins voor Vlaanderen, 233.415 voor Wallonië, 61.815 voor Brussel en 6.435 voor de Duitstalige Gemeenschap.

Van het AstraZeneca-vaccin zijn er tot nu toe 67.200 vaccins verdeeld. Dat zijn er tien keer zoveel als vorige week, toen het nog om een bescheiden aantal van 6.400 ging. 39.400 werden verdeeld in Vlaanderen, 25.000 in Brussel, 2.200 in Wallonië en 600 in de Duitstalige Gemeenschap.

Het aantal doses van het Moderna-vaccin bleef net als vorige week en de week voordien steken op 46.200. Normaal wordt deze week een nieuwe levering van 48.000 doses verwacht.

Afgelopen week steeg het aantal geleverde spuiten en naalden ter voorbereiding van de injectie ook fors. Het aantal spuiten verdrievoudigde tot 743.000, terwijl het aantal naalden vervijfvoudigde tot 2.300.000. Het aantal spuiten en naalden voor het toedienen van de injectie bleef ongewijzigd.