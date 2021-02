Russische media publiceren martelvideo’s uit strafkampen

Russische onafhankelijke media hebben opnieuw video’s gepubliceerd die moeten aantonen dat gedetineerden in een strafkamp gefolterd worden. Op de beelden is te zien hoe cipiers brutaal inslaan op bijna naakte gevangenen. Een van de twee gedetineerden zou na die foltering overleden zijn in het ziekenhuis.

Volgens de Novaja Gazeta, een regeringskritische krant, dateren de beelden uit 2016 en 2017 en werden ze gemaakt in een kamp in Jaroslavl, 250 km ten noordoosten van Moskou. Een mensenrechtenorganisatie speelde de beelden door aan de journalisten.

Het is niet de eerste keer dat er vanuit Jaroslavl, en andere Russische gevangenissen, berichten komen over zwaar geweld en zelfs overlijdens.

Radiozender Echo Moskvy berichtte in de nacht van zondag op maandag al over folteringen door medegevangenen in een gevangenis in de Siberische stad Irkoetsk. In plaats van de zwaargewonde slachtoffers te helpen, hadden de cipiers hen vastgemaakt en nog meer geweld toegelaten. Volgens het bericht van Echo Moskvy werd een leider nadien ontslagen.

Ook de Russische oppositieleider Aleksej Navalny komt binnenkort terecht in zo’n strafkamp. Zijn advocaten berekenden dat hij in de zomer van 2023 weer zou kunnen vrijkomen.