Italiaanse vulkaan Etna spuwt weer lava tot 300 meter hoog

Voor de vijfde keer in een paar dagen tijd heeft de Italiaanse vulkaan Etna fonteinen van vuur en aswolken de lucht in geslingerd. De meer dan 3.300 meter hoge vulkaan op Sicilië begon maandagavond steeds meer te beven en barstte uit. Dat melden deskundigen van het Instituut voor Geofysica en Vulkanologie (INGV) dinsdag.

Volgens het rapport van de deskundigen is de nieuwe spectaculaire uitbarsting begonnen bij de zuidoostelijke krater rond 22.00 uur. Ongeveer een uur later schoten lavastralen tot 300 meter boven de kraterrand uit. Later was er een aswolk van kilometerslang in de lucht te zien. Rond 1.00 uur op dinsdagmorgen, zou het beven en de explosies hebben opgehouden.

Volgens onderzoekers is het nachtelijke natuurspektakel geen reden tot ongerustheid. Ze zijn van plan de recente activiteit te gebruiken voor verder onderzoek naar materiaalmonsters die de vuurberg heeft uitgespuwd. De Etna is zeer actief sinds midden februari.