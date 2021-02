Nieuwe Lucky Luke neemt verdoken racisme in strips op de korrel: “Zwarten werden afgebeeld als een soort dierlijke wezens”

Net als Kuifje in Congo was ook de Lucky Luke-strip Bootrace over de Mississippi niet goed voor de beeldvorming van zwarten. Luke kreeg daarom in het onlangs verschenen Een cowboy tussen het katoen gezelschap van een zwarte held. Ook kwalijke, raciale elementen uit de Amerikaanse geschiedenis komen aan bod. Volgens huidig scenarist Julien Berjeaut moet het album, dat nu ook in het Engels vertaald wordt, dan ook “een antigif” zijn tegen racisme in strips.