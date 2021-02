MIVB stelt zich burgerlijke partij voor mogelijke fraude met badges

De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB heeft na een artikel in de krant La Capitale een interne audit en een onderzoek opgestart naar eventueel frauduleus gebruik van badges. Daarnaast diende de MIVB ook een klacht in bij de onderzoeksrechter en stelde het zich daarbij burgerlijke partij.

Nadat het artikel over mogelijke fraude met het badgesysteem afgelopen zaterdag 20 februari verscheen in La Capitale werd meteen een interne audit opgestart over de controleprocessen van de punteringen en een onderzoek over mogelijke fraude met badges.

“We dienden bovendien klacht in bij de onderzoeksrechter en we stelden ons burgerlijke partij”, laat MIVB-woordvoerster An Van hamme weten. “Het onderzoek moet de zaken objectiveren. Als er fraude aan het licht komt willen we de eventuele zwakke schakel in het systeem wegwerken en uiteraard volgen er dan sancties voor de schuldigen.”

In het artikel van La Capitale wordt een anonieme getuige aan het woord gelaten die over fraude met badges spreekt, waarbij de ene collega voor de andere inbadget bij de start van een shift. Maar volgens de getuige verzamelen al deze collega’s in werkelijkheid bij elkaar thuis, terwijl ze eigenlijk aan het werk moeten zijn. Zo zouden er in codetaal afspraken zijn onder collega’s om elkaar op die momenten niet te storen.