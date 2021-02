Minister Clarinval bevestigt: niet-medische contactberoepen weer open op 1 maart

De niet-medische contactberoepen mogen vanaf 1 maart hun deuren weer openen. Dat gaat onder meer over de pedicures, schoonheidssalons en tatoeagesalons. Dat laat David Clarinval, minister van Middenstand en Zelfstandigen (MR), weten.

Die heropening was eerder al aangekondigd, maar door de persconferentie van premier De Croo was daarover binnen de sector twijfel ontstaan. De Croo waarschuwde maandag dat er op korte termijn geen grote versoepelingen zitten aan te komen. “Daarover hebben we heel veel vragen gekregen”, laat de woordvoerder van Clarinval weten. “Daarom bevestigen we bij deze nog eens duidelijk dat de geplande versoepeling voor de contactberoepen behouden blijft.”