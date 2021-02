Kunnen we op reis tijdens de paasvakantie? Belgisch reisverbod onder vuur na Europese tik op de vingers

Een tik op de vingers van Europa, dat heeft België dinsdag gekregen. In een ‘administratieve brief’ eist (uitgerekend) Europees Commissaris voor Justitie Didier Reynders dat ons land meer uitleg verschaft over het geldende reisverbod. Bovendien groeit de druk ook in eigen land, bij monde van MR-voorzitter Bouchez en zelfs minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Wat betekent dit voor het bestaande reisverbod?