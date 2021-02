Meisje komt in sociale mediastorm nadat beelden opduiken waarin ze hond op grond gooit

Maldegem - Een tienermeisje postte een filmpje op sociale media waarin te zien was hoe ze een hondje op de grond laat vallen. Ondertussen is een hetze ontstaan tegen het meisje. De politie roept op om de gemoederen te bedaren.

Maandagavond ontstond heel wat commotie op sociale media nadat een meisje een filmpje postte. Daarop is te zien hoe ze haar hond in de lucht gooit en op de grond laat vallen. Er is ook een filmpje waarin de hond tegen het plafond werd gegooid. Meteen nadat de beelden viraal gingen, kwam het meisje in het oog van een sociale mediastorm terecht. De politie is op de hoogte van de feiten en is een onderzoek gestart.

“We hebben de beelden maandagavond ook gezien”, zegt korpschef van de politiezone Maldegem Francis Van Hove. “Heel wat mensen waren bekommerd om de toestand van de hond, maar er volgde ook een stroom aan haatberichten richting het meisje.” Daarnaast zouden er ook compromitterende foto’s van het meisje de ronde doen.

Beelden vier maanden oud

De politie heeft ondertussen al contact gehad met het meisje en haar familie. “Blijkbaar dateren de beelden van vier maanden geleden”, zegt Van Hove. “Die mensen zijn enorm onder de indruk van de hetze die ontstaan is.”

“Ik heb de afgelopen uren allerhande verkeerde informatie gelezen op sociale media. Dat het meisje zelfmoord probeerde te plegen, dat het hondje dood is, enzovoort. Wel, beiden verkeren in goede gezondheid. Het meisje in kwestie is nog zeer jong, een prille tiener. De vraag of het om een jeugdzonde gaat of niet, maakt deel uit van ons onderzoek. Maar het staat vast dat de online hetze tegen het meisje moet stoppen.”

Het onderzoek, zowel naar de feiten in de filmpjes als de haatberichten op sociale media, is momenteel in handen van het parket van Oost-Vlaanderen.