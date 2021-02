Delphine Lecompte haalt zwaar uit naar Leopold Lippens

“Over de doden niets dan goeds, maar Leopold Lippens was een vulgaire, cynische, snobistische, corrupte eikel”, zegt Delphine Lecompte in een lezersbrief in het weekblad Humo. “Hij was de burgemeester van de jetset, van de chique mensen, van de makelaars met de krokodil op hun polo en van de baggerbedrijfmogols met zero komma zero liefde voor de Noordzee en de duinen.”

De Vlaamse dichter Delphine Lecompte zegt een band met Knokke te hebben. Haar grootouders woonden er, en dus ging ze er vaak op vakantie. “Ook toen ik volwassen was, bleef Knokke een grote rol spelen in mijn leven. Ik verbleef er bijna anderhalf jaar in een psychiatrische instelling”, schrijft ze in een lezersbrief in Humo.

Waarop ze de aanval opent op overleden burgemeester Leopold Lippens. “De protserige, degoutante, wansmakelijke, vulgaire, snobistische, wereldvreemde tiran”, zo noemt ze hem.

“Hij had een aversie voor de dagjestoeristen die met hun frigoboxen, hun gettoblasters en hun schunnige triviale conversaties een smet op het blazoen van Knokke betekenden. Ze hadden bovendien te weinig geld om oesters, zeekraal, garnaalkroketten, pannenkoeken met Grand Marnier en dame blanches te eten op het m’as-tu vu-plein.”

“Leopold Lippens vond mensen met weinig geld verwerpelijk, lelijk, afschuwelijk, beschamend, zwak en verwaarloosbaar. Drek, stront, gif. Een doorn in het oog van het mondaine Knokke. Hij stak dat niet eens onder stoelen of banken.”

Dus nee, geen week rouw voor mij, zegt Lecompte in haar lezersbrief. “Ik zal geen traan laten voor de stinkend rijke, kwaadaardige (Guantanamo Bay voor illegale immigranten vond hij een prachtige droom, weliswaar zonder folteringen, dat voegde hij er toch nog snel aan toe), smakeloze, corrupte, rigide, kille, onbarmhartige snob zonder scrupules en zonder genade voor de vele verschoppelingen die Knokke rijk is.”

