CO-vergiftiging in bedrijf in Geel: 36 werknemers naar het ziekenhuis afgevoerd

Geel - Bij de firma Technics & Applications (T&A) op de bedrijvenzone in Geel zijn 36 werknemers afgevoerd met een CO-vergiftiging.

Enkele medewerkers van T&A op de Klaus-Michael Kuehnelaan in Geel klaagden dinsdag kort na de middag dat ze zich onwel voelden. Er kwam een ziekenwagen ter plaatse. Bij onderzoek werd een verhoogd gehalte koolstofmonoxide vastgesteld.

Daarop werd alarm geslagen en kwam de brandweer ter plaatse om metingen te doen en werd het volledige bedrijf ontruimd. In totaal waren er zo’n 70 mensen aanwezig op dat moment.

Ziekenwagens reden af en aan om personeelsleden naar ziekenhuizen te brengen voor een grondige controle. Dat gebeurde nadat ze eerst ter plaatse waren onderzocht door MUG-artsen. Niemand zou er erg aan toe zijn. Een aantal werknemers zou in een drukkamer verblijven.

De volledige omgeving is afgesloten, klinkt het bij de lokale politie Geel-Laakdal-Meerhout.

De CO-vergiftiging begon mogelijk al maandag. “De waarden die de slachtoffers vertonen zijn van die aard dat we vermoeden dat de blootstelling al van langere duur was”, zegt Ben Wouters van de brandweerzone Kempen.

“CO is kleur- en geurloos, dus dat is best mogelijk. De site is nu ontruimd, we verluchten het bedrijf en we zijn op zoek naar de oorzaak. Mogelijk gaat het om de verbrandingsmotor van een van de heftrucks, want veel andere mogelijke bronnen zijn er niet aanwezig.”

T&A maakt automatische zwembadafdekkingen.