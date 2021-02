Amerikaanse luchtvaartautoriteit bekeek motoren 777’s al langer

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA overwoog al voor het incident in Denver om strengere inspecties op te leggen voor bepaalde motoren van de Boeing 777-vliegtuigen. Ze was alert na een gelijkaardig incident begin december vorig jaar in Japan, zo signaleerde de autoriteit aan het Franse persagentschap AFP.

“Na een incident met het blad van een motor op 4 december 2020 tijdens een vlucht van Japan Airlines, heeft de FAA de inspectiedossiers en de onderhoudsgeschiedenis van de motor bestudeerd en het fragment van het blad onderzocht”, zegt de luchtvaartautoriteit. Ze was naar eigen zeggen aan het evalueren of het nodig was de inspecties van de motoren te verstrengen.

Zaterdag vloog de rechtermotor van een Boeing 777-220 van Unites Airlines kort na het opstijgen in Denver in brand. Verschillende brokstukken vielen neer in een woonwijk. De piloten maakten rechtsomkeer en konden het toestel veilig weer aan de grond zetten. Er vielen geen gewonden.

Vliegtuigbouwer Boeing raadde zondagavond aan 128 Boeing 777’s wereldwijd voorlopig aan de grond te houden. Het gaat om een reeks toestellen uitgerust met een bepaald type motoren van Pratt & Whitney.