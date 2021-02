Trouw tot in de cel: Emma Coronel Aispuro hielp drugsbaron El Chapo mee ontsnappen, maar is nu zelf opgepakt

Wie bij de hond slaapt, vangt zijn vlooien. Emma Coronel Aispuro (31), de vrouw van de beruchte Mexicaanse drugsbaron El Chapo die een levenslange gevangenisstraf uitzit, is nu zelf opgepakt op verdenking van drugshandel. Het Amerikaanse gerecht ziet de vrouw ook als een belangrijke handlanger bij de spectaculaire ontsnapping van haar man in 2015.

“Ik beschouw mezelf als een normale vrouw”, zei Emma Coronel Aispuro (31) ooit in een televisie-interview. “Het is triest dat ze over ons oordelen zonder ons te kennen. Dat is hard.” Al blijkt nu dat ...