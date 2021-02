Aanstaand vader (28) sterft door explosie tijdens ‘gender reveal’-party

Een Amerikaanse aanstaande vader is overleden nadat een zelfgemaakte lanceerbuis explodeerde. Hij gebruikte het toestel om op een ‘gender reveal’-party de identiteit van zijn eerste kindje te onthullen.

Christopher Pekny (28) uit het plaatsje Liberty zette het betreffende apparaat zelf in elkaar. Zondagmiddag ontplofte het. Christopher overleed. Zijn broer Michael (27) raakte gewond en moest naar het ziekenhuis.

De politie in New York onderzoekt de explosie. Een woordvoerder vertelde tegen The New York Times dat het ontplofte apparaat “een soort pijp” of zelfgemaakte lanceerbuis was.

‘Gender reveal’-feestjes zijn de laatste jaren een fenomeen waarin het geslacht van de ongeboren baby wordt gedeeld met vrienden en familie. Doorgaans worden daarbij rookbommen of vuurwerk afgeschoten. Of knallers waar dan roze (meisje) of blauwe (jongen) papiersnippers uitkomen.

Maar in een poging om altijd maar beter en grootser te doen, gebeuren er tijdens zulke feestjes geregeld ongevallen. Nu dus met dodelijke afloop.