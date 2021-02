Gordon Ramsay krijgt flinke klap: “Nu moet ik wel rustiger aan doen”

Topchef Gordon Ramsay (54) heeft na een val tijdens het hardlopen ontdekt dat hij artritis in zijn knie heeft, meldt Daily Mirror. Een behoorlijke klap voor de tv-chef die naast zijn 12-urige werkdag nog graag een paar uurtjes traint.

Artritis is een ontsteking van de gewrichten, wat voor veel pijn zorgt. “Het ging mis toen ik een rondje aan het rennen was en ik kan je vertellen: het deed f*cking veel pijn. Toen ik de röntgenfoto’s zag en de arts me vertelde dat ik artritis had, dacht ik dat ik niet goed werd. Maar goed, het is wat het is. Ik heb een meniscusoperatie ondergaan en moest daarna twee weken met krukken lopen”, aldus Gordon.

Hij moet van de artsen nu ook rustig aan doen, wat hem niet licht valt, omdat het sporten voor hem een uitlaatklep is. Zeker in tijden van lockdown.

Al neemt hij de artsen wel serieus en ziet hij dit als een waarschuwing aan zijn lichaam. “Ik vind het eng om het rustiger aan te gaan doen, maar ik weet dat dat ooit wel zal moeten. Dus ik schakel voorlopig even een tandje terug.”