Het gaat weer wat beter met Britse prins Philip

Prins Philip (99), de echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth II, zal nog een paar dagen in het ziekenhuis moeten blijven met een infectie. Maar het gaat intussen veel beter, meldt Buckingham Palace.

Prins Philip (99) is vorige week in het ziekenhuis opgenomen. Aangezien er niet over gecommuniceerd werd, deden allerlei geruchten de ronde over de gezondheidstoestand van de echtgenoot van koningin Elizabeth II.

In eerste instantie had het paleis zelfs geen melding gemaakt van de reden van de hospitalisatie. Het enige wat er nadien nog gecommuniceerd werd, was dat de prins geen coronabesmetting had opgelopen.

Nu Philip langer in het ziekenhuis moet blijven, kwam er toch een persbericht met iets meer uitleg, zonder daarbij evenwel de exacte aard van de infectie te benoemen.

De Queen en haar man hebben allebei al zeker één inenting tegen het coronavirus gekregen.

Het grootste deel van zijn leven was de prins in goede gezondheid, hoewel in 2007 bekend werd dat hij al vijftien jaar een hartkwaal had. In 2011-2012 werd hij drie keer in het ziekenhuis opgenomen, één keer voor zijn hart en twee keer voor een blaasontsteking.