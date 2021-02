Verdachte moord op Ichelle (29) blijft 90 dagen langer in de cel

Sandra H., de 44-jarige vrouw uit Aardenburg die wordt verdacht van de moord op Ichelle van de Velde uit Oostburg, blijft negentig dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtbank vandaag besloten. Ichelle verdween half december in de buurt van Sluis, op de Belgisch-Nederlandse grens. Ze werd vermoord. Niet alle lichaamsdelen zijn al teruggevonden.

Negentig dagen is de maximale termijn dat een verdachte kan worden vastgehouden in Nederland. Daarna moet de strafzaak in principe voor een eerste keer voor de rechtbank komen. De vrouw, een bekende van Ichelle, werd twee weken geleden aangehouden in haar woning in Aardenburg. Volgens haar advocaat ontkent ze betrokken te zijn bij de dood van Ichelle. Vorige week is het stoffelijk overschot van Ichelle gevonden in het uitwateringskanaal tussen Sluis en Retranchement. Maar het lichaam was niet volledig. Daarom wordt nog verder gezocht.

De politie kwam de vindplaats op het spoor door belangrijke technische informatie uit de auto van de gearresteerde vrouw.

Die vrouw, Sandra H., was een bekende van Ichelle en postte op 1 januari nog een opsporingsbericht voor Ichelle op Facebook. Ze baat het spirituele winkeltje Huisje Lotus uit in Oostburg. Vlakbij het naaiwinkeltje van Ichelle. De twee kenden elkaar dus, alleen weten speurders nog altijd niet wat het motief voor de moord is geweest. Speurders volgen meerdre pistes.

