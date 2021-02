José Mourinho twijfelt niet aan zichzelf: “Ik zal om de juiste redenen in geschiedenis Tottenham belanden”

Tottenham verloor zondag in de Premier League tegen West Ham voor de vijfde keer in zes wedstrijden en is naar de negende plaats afgegleden, maar manager José Mourinho gelooft dat hij het tij nog kan keren. Dat zei hij in aanloop naar de Europa League-wedstrijd tegen het Oostenrijkse Wolfsberger van woensdag.

De stoel van Mourinho wankelt, maar hij twijfelt niet aan zichzelf. “Ik ben niet gelukkig, maar mijn ervaring helpt en ik voel nog altijd veel vertrouwen”, aldus de Portugees. “Ik geloof dat we er wel door komen en dat ik in de geschiedenis van Tottenham zal belanden om de juiste redenen. Dat ik niet meer dezelfde coach ben als vroeger? Gelukkig maar. We evolueren allemaal. Vroeger was ik veel emotioneler en dat zorgde voor conflicten.”

Tegen Wolfsberger hebben Toby Alderweireld en zijn ploegmaats een 4-1 voorsprong uit de heenwedstrijd in Oostenrijk te verdedigen. Daarna volgen in de Premier League wedstrijden tegen Burnley, Crystal Palace en Fulham. Tegen die op papier haalbare tegenstanders zal er gewonnen moeten worden.