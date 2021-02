Maar 3.000 van de 11.000 uitgenodigde Brusselaars dagen op voor eerste prik

Brussel - De Brusselaars die in de eerstelijnszorg werken en momenteel uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren hebben de weg naar het vaccinatiecentrum nog niet gevonden. Van de 11.000 mensen die al uitgenodigd werden, kwamen er nog maar een 3.000-tal opdagen voor hun eerste prik

In de afgelopen week hebben al 11.000 Brusselaars een uitnodiging tot vaccinatie gekregen. Dat gebeurde per mail en per sms via het federale platform Doclr. De Brusselse gezondheidsinspectie, die het coronabeleid uitstippelt in Brussel heeft vanwege de GDPR-regelgeving weliswaar geen controle op de uitnodigingen van het federale aanmeldingssysteem. Daar wringt dus het schoentje.

“We weten niet welke personen een e-mailadres in die databank hebben zitten, of dat het juiste e-mailadres is, of het in hun spam is geraakt, enzoverder. Morgen zullen we naar die 8.000 personen die nog niet gereageerd hebben een brief opsturen per post. Nadien kunnen we het echt evalueren”, vertelt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie.

In het grootste Brusselse vaccinatiecentrum in Paleis 1 op de Heizel kunnen momenteel al een 1.000-tal mensen per dag gevaccineerd worden. Maar er dagen nu slechts 200 mensen per dag op. Daardoor blijven momenteel heel wat vaccins staan. “We sturen vandaag nog 2.300 nieuwe uitnodigingen uit. We hopen dat het de komende dagen in orde komt en we naar die capaciteit van 1.000 vaccinaties per dag kunnen gaan”, stelt Neven.

De vaccinatiecampagne in Brussel kampt vanaf het begin met kinderziektes. Ook gaf een grote groep mensen al aan zich niet te zullen laten vaccineren omdat ze te weinig vertrouwen hebben in de coronavaccins.

Zo bleek begin februari uit een bevraging dat 21 procent van de Brusselaars wil zich niet laten vaccineren, terwijl in Wallonië 20 procent van de ondervraagden het vaccin weigert. In Vlaanderen was dat maar tien procent.