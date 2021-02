Doodsoorzaak Rachel (99) aangeduid als Covid-19 ondanks negatieve test én vaccin

Edegem / Gent -

Rachel Bolangier stierf op 11 februari, op 99-jarige leeftijd, in een woon-zorgcentrum in Gentbrugge. Aan een beroerte, maar toch gaf de arts op haar overlijdensattest aan dat Covid-19 de doodsoorzaak was. Haar familie vraagt zich af hoeveel mensen er zo al in de statistieken zijn beland, maar Sciensano tempert de verontrusting: “Het aantal Covid-overlijdens registreren we niet op basis van overlijdensattesten.”