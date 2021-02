Antwerp trekt naar Schotland zonder Dieumerci Mbokani, ook doelman Alireza Beiranvand is twijfelachtig

Antwerp FC heeft de 19-koppige selectie bekend gemaakt die morgen naar Glasgow afreist voor de terugwedstrijd tegen Rangers.

De Great Old moet met twee goals verschil winnen na de 3-4 op de Bosuil, maar zal daarvoor niet kunnen rekenen op Mbokani. Ondanks zijn comeback met een korte invalbeurt tegen STVV zondag is hij toch nog niet fit genoeg bevonden. Ook voor aanvoerder Haroun en verdedigende sterkhouder Batubinsika komt het Europese duel te vroeg.

Wél van de partij: Van den Bosch (17) en Pavlic (19), twee jeugdspelers die voor de heenwedstrijd ook al de selectie haalden. Lamkel Zé heeft zijn schorsing uitgezeten en reist ook mee.

Deze 19 Reds reizen morgen af naar Glasgow voor onze terugwedstrijd in de zestiende finales van de @EuropaLeague! ??#AntwerpOnTour #OneRedFamily #UEL pic.twitter.com/dZvtOhydCN — Royal Antwerp FC (@official_rafc) February 23, 2021

Beiranvand nog onzeker

Doelman Beiranvand viel zondag voor de tweede match op rij geblesseerd uit. Een contusie (bovenaan de dij), zo liet Vercauteren weten. De schade viel uiteindelijk weer mee, verwacht wordt dat de Iraniër een paar dagen nodig heeft om weer hersteld te zijn. Vandaag trainde hij nog niet mee.

Het is afwachten of hij donderdag op het veld van Rangers kan spelen, daarvoor is hij nog twijfelachtig. Lukt dat niet, dan zal De Wolf opnieuw in doel staan. Hij is de tweede doelman op de Europese lijst.

Ook Rangers getroffen

Bij Rangers staan James Tavernier (knie) en Kemar Roofe (kuit) twee tot drie weken aan de kant. Mogelijk missen de Schotten ook Ryan Jack (kuit).