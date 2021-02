Grootste heroïnevangst ooit in haven van Rotterdam

Opsporingsdiensten hebben in de Rotterdamse haven ruim 1.500 kilo heroïne onderschept. Het gaat volgens het Openbaar Ministerie (OM) om de grootste onderschepping van heroïne ooit in Nederland. De partij heeft een straatwaarde van ongeveer 45 miljoen euro. In het onderzoek zijn tot dusver vijf verdachten aangehouden.

De verdovende middelen zaten in een container met Himalayazout uit Pakistan. De vondst is dinsdag bekendgemaakt, maar het OM wil in het belang van het onderzoek niet kwijt wanneer de heroïne is onderschept.

De autoriteiten in Nederland hebben in het onderzoek intensief samengewerkt met collega’s in het Verenigd Koninkrijk, zegt het OM. Op basis van Britse informatie kwamen verscheidene verdachten in beeld. Dit resulteerde in een inval op 9 februari op een adres in het Brabantse Etten-Leur en de arrestatie van vijf verdachten.

De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam bepaalde dinsdag dat drie van hen de komende drie maanden blijven vastzitten. Het gaat om mannen van 38, 37 en 33 jaar, afkomstig uit Harlingen, Tzummarum en Nieuw-Vennep. Twee mannen uit Sint Willebrord (60 en 62 jaar oud) zijn op vrije voeten, maar blijven verdachten, aldus het OM. De partij drugs is inmiddels vernietigd.

Grotere partijen heroïne zijn uitzonderlijk. Vorig jaar werd in de Rotterdamse haven in totaal 54 kilo onderschept. In de haven worden vooral containers met cocaïne gepakt. In 2020 ging dat om in totaal 40 ton.