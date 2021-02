Acteur Gérard Depardieu aangeklaagd voor verkrachtingen

Als 72-jarig monument van de Franse film is acteur Gérard Depardieu op 16 december aangeklaagd voor “verkrachtingen” en “seksuele aanrandingen” die hij in de zomer van 2018 zou hebben begaan op een jonge actrice, zo heeft het Franse persbureau AFP dinsdag uit een bron dichtbij het dossier vernomen en zo is uit gerechtelijke bron bevestigd. De man ontkent.

De vrouw had eind augustus 2018 bij de gendarmerie klacht ingediend nadat ze volgens haar enkele dagen daarvoor twee keer was verkracht in de Parijse woning van de acteur. Het parket van Parijs seponeerde de zaak.

Maar in de zomer van 2020 verkreeg de actrice dat een onderzoeksrechter zich over de zaak zou buigen. En die vond wel voldoende aanwijzingen om de Franse acteur in verdenking te stellen.