Vennootschap El Kaouakibi sloot twee contracten met VRT toen ze daar nog bestuurder was

De vennootschap ‘A Woman’s View’ van Sihame El Kaouakibi sloot in 2017 twee contracten om prestaties te leveren aan de VRT. De Antwerpse onderneemster was op dat moment nog lid van de raad van bestuur van de openbare omroep, en dus is er sprake van een inbreuk op het charter deugdelijk bestuur, bevestigt woordvoerder Bob Vermeir.

Nieuwswebsite Business AM pakte eerst uit met de contracten van de vennootschap van El Kaouakibi. Het gaat om twee contracten waaraan meerdere facturen zijn verbonden. In totaal gaat het om 33.000 euro voor het eerste contract en 2.500 euro voor het tweede, bevestigt VRT-woordvoerder Bob Vermeir aan Belga.

Met de contracten is op zich niets fout, benadrukt Vermeir. “Dat is correct verlopen. Maar leden van de raad van bestuur van de VRT mogen geen diensten leveren of andere contracten sluiten met de VRT. Dat gaat in tegen het charter deugdelijk bestuur”, zegt hij. Gebeurt dat toch, dan moet dat gemeld worden aan de voorzitter van de raad van bestuur, duidt Vermeir. Dat deed El Kaouakibi - die tussen januari 2015 en juni 2018 in de raad van bestuur zat, nog voor ze voor Open Vld verkozen werd in het Vlaams parlement - niet.

El Kaouakibi kwam recentelijk in opspraak na aantijgingen van financiële malversaties bij haar Antwerpse jongeren-vzw Let’s Go Urban. Dinsdag raakte bekend dat de statutaire commissie van de Open Vld haar gedurende zes maanden heeft geschorst, als bewarende maatregel.

LEES OOK. Johan Vande Lanotte schiet verrassend Sihame El Kaouakibi te hulp, maar brengt ook aan het licht dat ze niet alle uitgaven kan uitleggen (+)