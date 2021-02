Nederland versoepelt ondanks slechte cijfers

Nederland neemt een beetje meer risico met corona, zo heeft premier Mark Rutte zopas aangekondigd. Het aantal besmettingen in Nederland stijgt weer, toch komen er versoepelingen.

“We zijn op weg naar betere tijden, een stapsgewijze opening van de samenleving”, aldus Rutte. “Maar voor nu zitten we nog in een lastige fase”, waarmee Rutte expliciet verwees naar de druk op de ziekenhuizen en verpleeghuizen, de opmars van de Britse variant en de derde golf.

“Hoe langer deze crisis duurt hoe zwaarder het ons valt, aldus de premier. “De derde golf is volgens experts onvermijdelijk, de cijfers stijgen alweer. Dat is de ene realiteit”, zei premier Rutte. Maar de andere kant is dat “we het aardig zat aan het worden zijn”, voegde hij toe. “Sociale, economische en psychische gevolgen tellen op. Het schuurt, het knelt, het piept en het kraakt.

Winkelen

Vanaf 3 maart mogen winkeliers klanten ontvangen die zich minimaal vier uur van tevoren hebben aangemeld. Het gaat om maximaal twee klanten per verdieping, met een maximum van zes keer per uur. Uiteraard geldt wel de mondmaskerplicht, benadrukte Rutte.

Het winkelen op afspraak leidt vooral voor de kleinere winkelier tot wat meer lucht, zegt hij. “We beseffen dat het voor het grootwinkelbedrijf weinig soelaas biedt. Daarom gaan we met hen in gesprek over steun.”

Sporten

De leeftijdsgrens voor buitensport in teamverband wordt vanaf 3 maart opgerekt tot 27 jaar. Dat geldt alleen voor trainingen en onderlinge wedstrijden. De competities worden nog niet hervat.

De afgelopen maanden mochten alleen jongeren tot en met 17 jaar samen buiten sporten. Met deze versoepeling van de coronaregels hoopt het kabinet iets meer lucht te geven aan jongeren en jongvolwassenen die het lastig hebben in deze lockdown, zo vertelde premier Mark Rutte tijdens een persconferentie in Den Haag. ,”Zeker nu het voorjaar zich aandient, is het belangrijk voor deze groep”, zei Rutte.

Contactberoepen

Ook Nederlanders kunnen terug naar de kapper. Contactberoepen mogen dus weer aan de slag gaan. Alleen sekswerkers moeten nog even wachten.

Scholen

De middelbare scholen gaan vanaf 1 maart weer voor alle leerlingen open. De leerlingen mogen een dag per week naar school en volgen de rest van de week thuisonderwijs, heeft het kabinet dinsdag besloten.

Het ministerie van Onderwijs onderstreept dat er wel maatregelen gelden zoals 1,5 meter afstand en het dragen van een mondmasker, gespreide pauzes en lestijden en vaste looproutes. Scholen mogen, als ze die maatregelen handhaven, ook op andere locaties les gaan geven, zoals sporthallen of kerken.

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen, krijgen prioriteit. Ze moeten wel “zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand” houden. Wanneer een leraar of leerling positief is getest, moet iedereen die langer dan een kwartier dichter dan 1,5 meter in de buurt is geweest in quarantaine.

Avondklok

De avondklok geldt voorlopig tot de ochtend van 15 maart, de eerste verkiezingsdag. Op maandag 8 maart volgt een persconferentie over een eventuele verlenging van die maatregel.