Onvrijwillige doodslag? Medische experts bekijken op 8 maart dossier Diego Maradona

De procureur belast met het onderzoek naar mogelijk onvrijwillige doodslag na het overlijden van Diego Maradona zal op 8 maart een medische commissie van experts bijeenroepen. Zij moeten helpen bepalen of er al dan niet personen verantwoordelijk zijn voor de dood van de Argentijnse voetballegende, die op 25 november op 60-jarige leeftijd stierf aan een hartaanval. Enkele weken voordien onderging hij een hersenoperatie waarbij een bloedprop werd verwijderd.

Negen deskundigen, onder wie de wetsdokters die de autopsie uitvoerden, zullen in de medische commissie zitten, zo meldde het bureau van de procureur in San Isidoro.

Het onderzoek naar eventuele onachtzaamheden bij de medische behandeling van Maradona had in eerste instantie enkel neurochirurg Leopoldo Luque en psychiater Agustina Cosachov in het vizier. Begin februari werden ook een psycholoog en twee verpleegkundigen (een man en een vrouw) aan de tand gevoeld. Zij waren bij Maradona aanwezig in zijn laatste dagen. Intussen richt het onderzoek zich ook op de coördinator van de verpleegkundigen en de coördinator van de thuishospitalisatie. Die laatste twee worden donderdag voor het eerst verhoord. Twee van Maradona’s dochters, Gianinna (31) en Jana (24), mogen donderdag ook nog eens hun verhaal doen. Zij duidden eerder Leopoldo Luque aan als de verantwoordelijke voor de verslechterende gezondheidstoestand van hun vader, waarna de procedure in gang werd gezet. De chirurg reageerde eerder dat hij “al het mogelijke, tot het onmogelijke toe, deed voor een patiënt die gewoon deed wat hij wou”.