Veiligheidsdiensten wijzen naar inlichtingendiensten voor slechte voorbereiding bij bestorming Capitool

De hoofden van de drie diensten die instaan voor de beveiliging van het Amerikaanse Capitool hebben dinsdag, tijdens een hoorzitting in de Senaat, toegegeven dat ze slecht voorbereid waren op de bestorming van het gebouw begin dit jaar. De fout lag bij slechte informatie van de inlichtingendiensten over wat op hen afkwam, klonk het.

“We troffen plannen voor een massabetoging met mogelijk geweld”, zei Steven Sund, het intussen opgestapte hoofd van de politie op het Capitool. “Wat we voor ons kregen was een op een militaire leest gecoördineerde aanval op mijn agenten tijdens een gewelddadige overname van het Capitool.”

De politie is aangewezen op informatie van de geheime diensten, verklaarde Sund. “We vertrouwen erop dat die informatie absoluut correct is”, zei hij.

De senatoren wilden vooral weten wat er precies verkeerd ging op 6 januari, waarbij een bende Trump-aanhangers toegang verkreeg tot het gebouw, de confrontatie opzocht met politieagenten en gevaarlijk dicht in de buurt kwam bij parlementsleden. Die laatsten moesten in veiligheid gebracht worden. Bij die bestorming vielen zeker vijf doden, onder wie een politieagent. Meerdere politieagenten liepen verwondingen op.

Tijdens de hoorzitting getuigden ook Michael Stenger en Paul Irving. Zij namen allebei op 7 januari ontslag als hoofd van de veiligheid in respectievelijk de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Net als Sund zei Irving dat de informatie die hij gekregen had erop wees dat de betoging zou zijn zoals eerdere marsen van Trump-aanhangers. “Op basis van de informatie waarover we beschikten dacht ik dat we klaar waren”, zei Irving. “Nu weten we dat we een slecht plan hadden.”

Robert Contee, hoofd van de politie van Washington DC, kwam ook aan het woord. Zijn troepen waren snel ter plaatse gekomen, maar hij beklaagde er zich over de terughoudendheid van het leger om ook bij te springen na vragen daartoe van de politiediensten in het Capitool.