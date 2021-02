Zigeunerfamilie Modeste verblijft al jaren op terrein naast A12: “Wij vertrekken niet, al staan hier 100 politiemannen”

Breendonk / Liezele / Puurs-Sint-Amands / Ruisbroek -

De familie Modeste, die al een tiental jaar verblijft op een terrein naast de A12 in Breendonk, moet tegen eind maart weg. Het terrein is een groene bufferzone waar bewoning niet is toegelaten. De zigeunerfamilie is niet van plan om haar biezen te pakken. “Wij blijven hier. Dit terrein is eigendom van onze familie. Zelfs al staat er straks een legertje politiemensen voor onze deur: wij gaan niet weg.”