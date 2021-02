Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx buiten gestemd door algemene vergadering van KV Mechelen

Dinsdagavond kwam een buitengewone algemene vergadering samen bij KV Mechelen met als thema: de toekomst van hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx, die in opspraak kwam na het faillissement van modegroep FNG en verdacht wordt van financiële fraude.

Die algemene vergadering zat er al een tijdlang aan te komen, maar werd meermaals uitgesteld, tot nu. Er werd een stemming georganiseerd – die door de advocaten van Penninckx weliswaar wordt betwist – en de meerderheid stemde voor de beëindiging van het bestuursmandaat van Penninckx. Die had dat bestuursmandaat eerder al tijdelijk neergelegd, maar nadat hij zich de laatste tijd toch weer meer liet zien op wedstrijddagen, is de beëindiging van zijn mandaat nu definitief. Afwachten wel hoe het verder moet. Penninckx heeft immers nog 71,2 procent van de aandelen, dus daarvoor moet nog altijd een oplossing komen. Het toont aan hoe bizar de situatie is. Penninckx is nu voor drie vierde eigenaar van een club waar hij eigenlijk niks meer over te zeggen heeft.

‘Verbaasd’

Zelf reageert Penninckx ‘verbaasd’ op zijn gedwongen ontslag uit de Algemene Vergadering. “Ik ben nog steeds bereid mijn bestuursmandaat neer te leggen mits de club een transparant bestuursmodel invoert”, liet de hoofdaandeelhouder weten in een kort statement. Penninckx zou de club verzocht hebben om onafhankelijke bestuurders te benoemen en het onmogelijk te maken voor leden van de directieraad om ook te zetelen in de Raad van Bestuur van de club. Een stemming daarover werd echter geweigerd.

Hoe dan ook lijkt Penninckx zich niet zomaar gewonnen te geven: “Aan al wie geelrood een warm hart toedraagt: Ik blijf supporter in hart en nieren. Ik ben bewogen over deze avond. Weet dat ik achter de club blijf staan in goeie en ook in kwade tijden. Trotseert de hinderpalen, door dapperheid in nood”, zo besluit hij zijn statement.