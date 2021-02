Hoe een spiritueel winkeltje in Oostburg plots een plaats delict werd: Belgische moeder blijft in cel voor lugubere moord op Ichelle (29)

Een Belgische moeder blijft nog zeker drie maanden in voorarrest omdat ze verdacht wordt van de lugubere moord op naaiatelierhoudster Ichelle van de Velde (29) in het Zeeuws-Vlaamse Oostburg. Sandra H. (44) was bevriend met de jonge vrouw en hield een spiritueel winkeltje open twee huizen verder. In haar winkel werden sporen van een misdrijf ontdekt. “We hoorden de speurhonden enorm tekeergaan”, zeggen kennissen. “Maar een moordenares in onze straat? Wat heeft haar bezield?”