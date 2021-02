Woning kopen in centrum van de stad? Jonge koppels beginnen er amper nog aan, en daar zitten de prijzen voor veel tussen

Zin om in Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt of Leuven te wonen? Haal je portefeuille dan maar boven. De prijzen voor huizen in de centrumsteden stegen gemiddeld met 6,7 procent in vergelijking met 2019, die voor appartementen zelfs met 7 procent, zo blijkt uit de cijfers van de Federatie van het Notariaat. En dat veroorzaakt een opvallende verschuiving bij de (potentiële) kopers.