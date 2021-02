Prijzen van bouwgronden zijn minder snel gestegen, maar één provincie is daarop een opvallende uitzondering

De voorbije vijftien à twintig jaar ging ook de prijs van bouwgronden door het dak. Maar die klim begint af te vlakken. In 2020 lag de prijsstijging van gronden zelfs onder die van huizen en appartementen, zo blijkt uit cijfers van de notarissen. Maar er is een opvallende uitzondering: in één provincie swingen de prijzen de pan uit.