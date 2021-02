AstraZeneca haalt in heel tweede kwartaal niet eens de helft van zijn beloofde productie

Het gaat van kwaad naar erger met AstraZeneca nu blijkt dat het Brits-Zweedse farmabedrijf nog veel minder vaccins zal kunnen leveren dan tot nu toe werd aangenomen. In het tweede kwartaal, zo blijkt, zullen ze niet eens de helft van de beloofde productie van het vaccin halen. Wat dat betekent voor onze vaccinschema’s is nog niet duidelijk.

Een vertegenwoordiger van het bedrijf heeft de Europese Unie (EU) laten verstaan dat er zich ook in het tweede trimester mogelijke productiestoornissen kunnen voordoen. Daarmee reageerde het bedrijf op de berichten dat AstraZeneca in april, mei en juni slechts 90 van de 180 miljoen geplande doses van het vaccin zou leveren. Dat kan volgens de bron echter niet op die manier bevestigd worden. Officieel verluidt dat de onderhandelingen met het bedrijf over het leveringsplan nog lopen. De Europese Commissie verwacht daarover “een verbeterd voorstel”, luidt het.

AstraZeneca had eind januari verrassend aangekondigd dat de producent in het eerste trimester slechts 31 miljoen doses zou leveren, in plaats van 80 miljoen. Na druk van de Commissie zei het bedrijf voor eind maart nog 9 miljoen extra doses te zullen leveren. Het is echter nog niet duidelijk of die toezegging ook waargemaakt zal worden.

Slechts 88.800 vaccins deze week

Bij ons maakte geneesmiddelenproducent AstraZeneca bekend dat het deze week slechts 88.800 vaccins levert in België, in plaats van de voorziene 114.716. Dat zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke dinsdag in het Vlaams Parlement.

“AstraZeneca heeft gisterenavond opnieuw laten weten, al voor de zoveelste keer op rij, dat ze het aantal vaccins zullen verminderen de komende weken”, zei Beke. De levering van 3 maart is zelfs verlaagd van 90.161 tot 21.600. Op 7 maart zou het bedrijf dat goed maken met een extra grote hoeveelheid.

Pfizer blijft wel volgens schema leveren. Moderna zou normaal hebben geleverd op 15 februari, maar dat werd al eens uitgesteld tot 22 februari. Het bedrijf zou nu op 25 februari 26.100 vaccins leveren.

De vertragingen bij AstraZeneca zullen wellicht gevolgen hebben voor de vaccinatie van 65-plussers. Die zullen iets meer geduld moeten oefenen.