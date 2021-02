Negentienjarige man uit Diepenbeek omgekomen bij zware botsing in Wellen

Wellen / Diepenbeek - Bij een verkeersongeval aan de grens tussen Wellen en Kortessem in Zuid-Limburg is dinsdagavond een 19-jarige man uit Diepenbeek om het leven gekomen. Rond 18.30 uur kwamen een bestelwagen en een personenwagen met elkaar in aanrijding ter hoogte van het kruispunt van de Opeindestraat met de Kortessemstraat. De bestuurder van de personenauto zat gekneld in het wrak en moest door de brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg bevrijd worden.

De personenauto was door de botsing in de gracht beland. De hulpdiensten startten meteen met de reanimatie van de automobilist, maar die bezweek uiteindelijk aan de opgelopen letsels. De bestuurder van de bestelwagen klaagde over pijn aan de schouder en werd voor een controle naar het ziekenhuis afgevoerd.

Na deze zware klap kwam een tachtiger ook nog in botsing met de betrokken bestelwagen. De oudere automobilist was eerst doorgereden maar keerde terug. Hij was aangedaan door het gebeuren.

De lokale politie van de zone Borgloon deed de vaststellingen. Het parket van Limburg besliste voor het onderzoek naar de omstandigheden een verkeersdeskundige ter plekke te sturen. Het kruispunt en de Opeindestraat werden plaatselijk afgesloten.