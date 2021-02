Vlaamse centrumsteden investeren 720 miljoen euro meer dan gepland, schulden nemen toe

De Vlaamse centrumsteden hebben hun plannen tijdens de coronacrisis bijgesteld naar boven. Alles samen mikken ze op 6,17 miljard euro voor de komende jaren, 720 miljoen euro meer dan oorspronkelijk beraamd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) opvroeg bij minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). “Ze blijven dé motor van investeringen”, zegt Van Volcem.

Nochtans is dat niet evident. Want corona hakte er ook bij de stedelijke financiën stevig op in. En investeringen kosten ook geld. “Begin 2020 was de gemiddelde schuldenlast per inwoner van een centrumstad nog 1.838 euro, terwijl dat begin dit jaar strandde op 1.947 euro.”, zegt Van Volcem. Het verschil in schuld per inwoner is significant. De uitschieter is Mechelen met een schuldenlast van 3.420 euro per inwoner, terwijl dit in Brugge slechts 932 euro is. Enkel Turnhout doet nog beter met 392 euro per inwoner.

Voor het overige blijft grootte een belangrijke rol spelen. Antwerpen, de grootste Vlaamse stad, spant de kroon op het vlak van investeringen met bijna 2,5 miljard euro dat naar allerhande werken gaat. Gent volgt op plaats twee met een kleine één miljard euro, Leuven eindigt derde met bijna een half miljard euro en Brugge sluit de top vier af met 354 miljoen euro. Turnhout investeert met 118 miljoen euro de komende jaren het minst van alle centrumsteden. Ook Genk, Oostende en Hasselt nemen minder risico’s.

Alles bijeen tekenen de centrumsteden voor 35 procent aan totale investeringen van de steden en gemeenten in Vlaanderen. De komende jaren zullen lokale besturen samen 17,44 miljard euro investeren. Dat is 2,6 miljard euro meer dan oorspronkelijk beraamd.