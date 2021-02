Kevin De Bruyne back in Europe: na vier weken afwezigheid wil Man City-middenvelder opnieuw schitteren op het hoogste niveau

Alle ogen zijn vanavond op Kevin De Bruyne (29) gericht. De Rode Duivel keert na zijn hamstringblessure terug op het allerhoogste toneel, in de Champions League. Tegen de verwachtingen in stoomde Manchester City ook zonder De Bruyne gewoon door en won het intussen achttien wedstrijden op rij. Vanavond tegen Borussia Mönchengladbach kan ‘KDB’ nog eens bewijzen dat Man City met hem nóg beter is.

Op 20 januari, in de wedstrijd tegen Aston Villa, haalde City-coach Pep Guardiola Kevin De Bruyne een halfuur voor tijd naar de kant. De Rode Duivel had even voordien naar zijn been gegrepen en leek geblesseerd. Een hamstringblessure was het verdict en er werd gevreesd voor een revalidatie van vier tot zes weken.

Uiteindelijk bleef het bij iets meer dan vier weken herstel en miste hij de toppers tegen Liverpool en Tottenham. In tussentijd raasde Manchester City echter gewoon verder. De Citizens zitten zo aan achttien gewonnen wedstrijden op rij over alle competities heen.

Wedstrijdritme

Toch rekent Pep Guardiola in de Champions League vanavond tegen Borussia Mönchengladbach vooral op onze landgenoot. De Duitsers maakten in de poulefase indruk tegen Real Madrid, Inter en Shakthar Donetsk. Een gevaarlijke klant dus voor City, dat nog steeds op zoek is naar de eerste beker met de grote oren in zijn geschiedenis. Geen betere wedstrijd voor KDB om te tonen dat hij opnieuw volledig fit is en nog steeds het verlengstuk van Guardiola op het veld is. Dat die hem bij zijn terugkeer meteen weer liet meedoen in de Premier League, bewijst dat de coach vanavond koste wat kost een De Bruyne met wedstrijdritme wilde.

Pas een goede week geleden hervatte De Bruyne de groepstrainingen en intussen speelde hij alweer twee wedstrijden mee. Tegen Everton deed hij tien minuten ritme op als invaller en tegen Arsenal stond hij afgelopen zondag gewoon in de basis. Guardiola liet hem een dik uur meespelen en zag hoe de Rode Duivel alweer strooide met goede passes.

Nu het om de knikkers gaat, is De Bruyne dus net op tijd weer fit om zijn coach te helpen. Guardiola wachtte gisteren nog even af om zijn selectie bekend te maken omdat hij zeker wilde zijn dat iedereen fysiek goed gereageerd had na de wedstrijd van zondag. Reken maar dat hij de fitheid van De Bruyne heeft gedubbelcheckt.

Die zal ongetwijfeld hongerig zijn om zich opnieuw te tonen. “Mijn gezicht spreekt boekdelen”, zette De Bruyne al met een glimlach op zijn sociale media na zijn terugkeer tegen Everton. “Blij dat ik het team opnieuw kan helpen.” Intussen slepen ook de besprekingen over zijn contractverlenging nog steeds aan. Een reden te meer om zich vanavond extra in de kijker te spelen en zich zo in een nog betere onderhandelingspositie te manoeuvreren.