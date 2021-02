Canadees parlement ziet Chinese behandeling van Oeigoeren als “genocide”

Het Canadese parlement heeft maandag een niet-bindende motie goedgekeurd die de behandeling van Oeigoeren door China als “genocide” bestempelt. Het parlement roept de regering van premier Justin Trudeau nu op China’s behandeling van de moslimminderheid officieel als zodanig te erkennen.

In totaal stemden 266 van de 338 leden van het Canadese lagerhuis voor de motie, die was ingediend door de oppositie. Ook meerdere coalitieleden stemden voor. De overige leden, onder wie Trudeau en ministers uit zijn regering, onthielden zich van stemming.

De motie erkent dat “Oeigoeren in China in het verleden en het heden het slachtoffer zijn geworden van genocide”. Volgens de parlementsleden hebben Oeigoeren in de Chinese regio Xinjiang onder meer te maken gehad met “politieke en antireligieuze indoctrinatie”, “gedwongen arbeid” en “de vernieling van culturele bezienswaardigheden”.

Ook een amendement aan de motie, waarin wordt opgeroepen om de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking te verplaatsen naar een ander land als China doorgaat met de genocide, werd aangenomen.

Tweede land, na VS

Volgens experts worden meer dan een miljoen Oeigoeren momenteel tegen hun wil vastgehouden in politieke heropvoedingskampen. Peking ontkent dat en beweert dat het om centra voor beroepsopleidingen gaat om Oeigoeren weg te krijgen van terrorisme en separatisme.

Wereldwijd is Canada het tweede land dat de behandeling van de moslimminderheid door China als genocide wil erkennen. Alleen de Verenigde Staten deden dat eerder. Trudeau erkent de berichten van mensenrechtenschendingen vanuit China en heeft gezegd zich met internationale bondgenoten te beraden over het gebruik van de term “genocide”.