Amerikaanse Senaat benoemt Linda Thomas-Greenfield als VN-ambassadeur

De Amerikaanse Senaat heeft dinsdag Linda Thomas-Greenfield benoemd als ambassadeur bij de Verenigde Naties. De 68-jarige diplomate werd door president Joe Biden eerder al naar voren geschoven voor de functie.

In de Senaat stemden 78 van de 100 leden voor de benoeming van Thomas-Greenfield.

Thomas-Greenfield was lange tijd lid van de ‘United States Foreign Service’ en werkte ook op het bureau van African Affairs. In 2017 werd ze door de regering-Trump ontslagen. De Democrate was eerder ook Amerikaanse ambassadeur in Liberia en volbracht diplomatieke taken in Zwitserland, Pakistan, Kenia, Gambia, Nigeria en Jamaica.