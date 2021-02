Club Brugge weet vandaag of er nieuwe coronabesmettingen zijn

Ten laatste vandaag weet Club Brugge of er nieuwe corona­besmettingen zijn. Gisterochtend kregen alle beschikbare spelers en ook De Mil en zijn staf opnieuw een wisser in de neus in opdracht van de UEFA. Grote problemen worden niet verwacht: voor de match tegen Leuven waren er geen extra gevallen, toch blijft het met twee woorden spreken.

Sowieso is de kans miniem dat Club spelers – of coaches – recupereert voor de terugmatch tegen Dinamo Kiev. Vandaag, nog voor de laatste training, zouden de test­resultaten bekend moeten zijn. Vanaken, Denswil, Mitrovic, Lang en Rits zitten nog steeds in quarantaine, net als Clement en zijn staf. Zij worden ten vroegste terug verwacht voor de verplaatsing naar Gent komende zondag. Chong is er sowieso niet bij: hij is Europees niet speelgerechtigd. Sobol mag, na zijn schorsingsdag in Oekraïne, wel opnieuw spelen. Ook bij ­Dinamo worden amper wijzigingen verwacht in vergelijking met de heenmatch.