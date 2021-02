Zeker 67 doden bij gevangenisopstanden in Ecuador

Bij geweld in gevangenissen in Ecuador zijn tientallen gedetineerden om het leven gekomen, zo heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. Volgens de autoriteiten kwamen zeker 67 gedetineerden om het leven door rellen in drie gevangenissen verspreid over het land.

“Criminele organisaties startten in een reeks penitentiaire instellingen gelijktijdig gewelddadige acties”, twitterde president Lenín Moreno. “De politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken werken eraan opnieuw controle te verwerven over de gevangenissen van Guayaquil, Cuenca en Latacunga.”

De achtergrond van de geweldsuitbarstingen is nog niet bekend, maar het was eerder al onrustig in de gevangenissen door confrontaties tussen rivaliserende bendes. De politie stuurde versterkingen om de situatie weer onder controle te krijgen.

In een gevangenis werden onder meer vuurwapens, machetes, messen en gsm’s aangetroffen. Als reactie op het bloedige geweld gaf de president van Ecuador het leger opdracht strikt te controleren op de smokkel van wapens, munitie en explosieven naar gevangenissen.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP