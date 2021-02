Meer wedstrijden, meer geld, maar wat met de Belgische landskampioen? Alles wat u moet over de vernieuwde Champions League

Gisteren was het de beurt aan de G5, morgen donderdag krijgen de andere Belgische clubs het te zien: het UEFA-voorstel tot nieuwe format voor de Champions League vanaf 2024. De vernieuwing is ronduit spectaculair met 36 clubs in één en dezelfde rangschikking. Zolang België in de top tien van de UEFA-ranking blijft staan, gaat de landskampioen rechtstreeks naar de eindronde. Maar die plaats staat op de tocht.